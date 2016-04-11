上野樹里と和田唱の結婚
『上野樹里と和田唱の結婚』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2023年12月10日
2023年11月25日
2022年5月25日
2022年5月6日
2016年10月24日
2016年9月22日
2016年9月20日
2016年9月8日
2016年7月2日
2016年6月25日
2016年5月27日
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TOKIOの国分太一 上野樹里からの返信に「仲よくないって確認できた」
「結婚したんですね」と送ると、上野から「ですよ！」と返ってきたという
トピックニュース
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上野樹里が和田唱と交際半年で結婚 TRICERATOPSの大ファンだった
TRICERATOPSのファンである上野は、ライブで何度も目撃されていたという
日刊スポーツ
2016年5月26日
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宮根誠司氏、上野樹里の結婚速報に驚き隠せず 「えっ！？何それ？」
カンペに気付いた宮根誠司氏は「えっ！？何それ？」と驚きの声をあげた
トピックニュース
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平野レミが息子である和田唱と上野樹里の結婚を祝福「おめでタイ！」
「おめでタイ！カルパッチョ」とし、上野らの名前を取り入れてレシピを紹介
オリコンニュース
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上野樹里が和田唱と結婚 Instagramに2ショット写真を公開
上野はInstagramで2ショット写真を公開
ナリナリドットコム
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上野樹里がトライセラ和田唱と交際半年で結婚
上野は以前から和田のバンドの大ファンで、交際約半年でゴールイン
日刊スポーツ