片岡愛之助と藤原紀香の結婚
『片岡愛之助と藤原紀香の結婚』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2019年6月1日
2017年1月10日
2016年11月4日
2016年10月18日
2016年10月15日
2016年10月12日
2016年10月7日
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中瀬ゆかり氏 元カノを披露宴に招待したとされる片岡愛之助に痛烈
番組では愛之助が元カノを披露宴に招待したとされる週刊文春の記事を話題に
トピックニュース
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片岡愛之助は上り調子に？ 藤原紀香への批判は間違いか
紀香への批判は多いが、結婚後の愛之助は上り調子とのこと
女性自身
2016年10月6日
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泰葉が藤原紀香に芸能界引退を提言「二足のわらじは無理」
「伝統芸能の家に嫁いだら芸能人は引退すべき！」と指摘した
デイリースポーツ
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片岡愛之助の元愛人が披露宴に？藤原紀香は「気にしている様子はない」
6日放送の番組では、愛之助の関係者を直撃取材し、愛之助側の主張を伝えた
スポーツ報知
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藤原紀香の挙式 ご祝儀の総額は2億円弱でも5千万円の赤字か
「ご祝儀の平均は30万円として、総額2億円弱」と梨園関係者
女性自身
2016年10月5日
2016年10月4日
2016年10月3日
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藤原紀香が梨園の妻デビュー 観客が殺到し大混乱に
開場直後は観客が一斉に紀香に押し寄せ、写真撮影をするなど大パニック
デイリースポーツ
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西川史子 藤原紀香の披露宴に推測「熊切あさ美も考慮した式」
愛之助の元恋人である「熊切（あさ美）も考慮した式だったと思うよ」と発言
マイナビニュース
2016年10月2日
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上沼恵美子 片岡愛之助の結婚で、熊切あさ美をいじりまくり
熊切と別れた片岡愛之助が、藤原紀香と結婚した話題からトークを開始
デイリースポーツ
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熊切あさ美 「藤原紀香とすれ違ったら」と聞かれ「怖いから見ない」と返答
MCの上沼恵美子が熊切に「もし紀香さんとすれ違ったらどうします？」と質問
デイリースポーツ
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藤原紀香の引き出物 水素発生器「マルーン」は在庫整理ではない？
藤原紀香との披露宴の引き出物に選ばれたことで、注目を集めていた
スポーツ報知
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藤原紀香が大物俳優と顔を合わせた際の態度 「悦に入ってた」
今までの紀香なら駆け寄ってきたのに、微笑んで通り過ぎていったという
NEWSポストセブン
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古市憲寿氏 藤原紀香の引き出物にダメ出し「要らないものばっかり」
古市氏は率直な調子で「要らないものばっかりだなと思いました」と発言
トピックニュース