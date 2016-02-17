押切もえと涌井秀章の結婚
千葉ロッテの涌井秀章が、11月1日に押切もえと結婚した。
2018年9月30日
2018年3月7日
2016年12月29日
2016年12月9日
2016年11月24日
2016年11月13日
2016年11月7日
2016年11月4日
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岡村隆史 涌井秀章＆押切もえの結婚を井上公造氏から聞いていた
「大物カップルの結婚発表」を予告をした井上公造氏にLINEで連絡したという
スポニチアネックス
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千葉ロッテの湧井秀章が新婚生活に言及 「別に変わらないです」
「まだ1日しかたってないでしょ。別に変わらないです」とコメント
スポニチアネックス
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押切もえと涌井秀章が結婚 不安なリアクションが集まる理由
祝福の声がある一方、「大丈夫なのだろうか？」と心配する声が出ているそう
女性自身
2016年11月3日
2016年11月2日
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ロッテ・涌井秀章が押切もえと結婚 手料理で胃袋をつかまれた？
料理好きで知られる押切が、涌井の胃袋を掴んだことは想像に難くないと筆者
Techinsight
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ロッテの涌井秀章と押切もえが結婚 井上公造氏の「大物」表現に疑問も
井上公造氏は10月31日の番組で「大物カップル」の結婚を予言していた
J-CASTニュース
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押切もえと涌井秀章が結婚 双方がコメント発表「彼の支えに」
同日、押切の所属事務所と球団を通じ、双方がコメントを発表
オリコンニュース