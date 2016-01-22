軽井沢のスキーバス転落事故
長野県軽井沢町のバイパスでスキー客を乗せたバスが道路から転落し、乗客乗員41人のうち、男女14人の死亡が確認された。
2023年1月15日
2021年10月21日
2019年12月20日
2019年1月10日
2018年1月15日
2017年1月15日
-
長野県のスキーツアーバス事故から1年 大学生が友人を悼む姿も
当時バスに乗ってケガをした大学生が家族と共に現場を訪れ、犠牲者を弔った
日テレNEWS NNN
-
軽井沢スキーツアーバス事故から丸1年 乗っていた大学生が友人の死悼む
事故発生の時間、当時バスに乗っていた大学生や家族が訪れ、犠牲者を悼んだ
日テレNEWS NNN
2016年4月28日
2016年4月11日
2016年3月23日
2016年2月15日
-
軽井沢のスキーバス転落事故から1カ月 同型のバスで再現実験へ
バスがなぜ下り坂を高速で走っていたかは不明のままである
読売新聞オンライン
-
軽井沢スキーバス事故から1カ月 「イーエスピー」社長が現場で黙祷
事故が発生した時間にバス会社「イーエスピー」の社長が現場を訪れ黙祷した
日テレNEWS NNN
2016年2月3日
2016年1月30日
-
軽井沢のバス転落事故 国交省がイーエスピーの事業許可取り消しへ
国土交通省がイーエスピーに、事業許可の取り消し処分をする方針を固めた
日テレNEWS NNN
-
バス転落事故を受け緊急監査 半数近くが何らかの法令違反
88台のうち半数近い42台で、何らかの法令違反があったことが分かった
日テレNEWS NNN