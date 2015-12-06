M-1グランプリ2015
「M-1グランプリ2015」で、敗者復活戦から勝ち進んだトレンディエンジェルが11代目王者に輝いた。
2015年12月16日
2015年12月13日
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メイプル超合金にブレイクの兆し 「M-1グランプリ」敗退でも仕事激増
南海キャンディーズ以来の異色男女コンビで、ブレークの可能性は十分という
スポニチアネックス
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ダウンタウン松本人志 「M-1グランプリ」への批判に対し反論
「大成功」「大会があるからお笑いが認知される」と大会を評価
スポニチアネックス
2015年12月11日
2015年12月10日
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ウーマン村本大輔がトレンディエンジェルに容赦なし「消えてほしい」
トレンディエンジェルについて「今年中に消えてほしい」とバッサリ
オリコンニュース
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山里亮太がM-1グランプリ最下位のハライチに嫉妬 「スーパースター」
M-1で最下位となったことに「やっぱり悔しいけどスーパースター」と指摘
トピックニュース
2015年12月9日
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爆笑問題の太田光がトレンディエンジェル斉藤司の漫才の技術を絶賛
太田は「あのスピード、なかなかできないよ。あれすごいね」と指摘
トピックニュース
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伊集院光がトレンディエンジェルたかしのパズドラ発言を絶賛
たかしは、勝利インタビューで「パズドラを課金します！」と述べていた
トピックニュース
2015年12月7日
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有吉弘行 M-1グランプリに対する視聴者の意見に苦言「勝者を称えろ」
タイムマシーン3号がYahoo!の視聴者投票で1位だったとのメールに有吉は苦言
トピックニュース
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ブラックマヨネーズ吉田敬 M-1グランプリ審査で苦悩「ツライ」
低い点数をつけることは「相手を傷つける」「俺のハードルが上がる」と指摘
日刊スポーツ
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トレンディエンジェルに「M-1」優勝で仕事殺到 一睡もできず生出演
受賞後は記者会見や関係者への挨拶などから、一睡もせずに生出演を果たした
デイリースポーツ
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トレンディエンジェルがジャルジャルに本音「ハマってなかった」
「俺の方がうまいな」と思ったかと聞かれ、「それは、思いました」と斎藤司
Techinsight
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トレンディエンジェル斎藤司 女性には困ったことがない？
ボケの斎藤司について「女性には困ったことがないみたい」とお笑い関係者
週刊女性PRIME
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乙武洋匡氏がトレンディエンジェルの薄毛ネタと障害者ネタの違いを指摘
トレンディエンジェルの薄毛ネタを「不謹慎」だと言う人がいないことに言及
トピックニュース
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5年ぶりに復活した「M-1グランプリ」 平均視聴率は17.2％
トレンディエンジェルが参加3472組の頂点に立ち、賞金1000万円を手にした
スポニチアネックス
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「M-1グランプリ2015」で復活枠が躍進 10組中7組が上位3組に
復活した10組中7組が上位3組に入り、07年には「サンドウィッチマン」が優勝
スポニチアネックス
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ジャルジャル最終決戦で得票1 第1ラウンドで最高点も失速
第1ラウンドは最高点の834点だったが、2票の銀シャリに後れを取り失速
スポニチアネックス