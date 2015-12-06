M-1グランプリ2015

「M-1グランプリ2015」で、敗者復活戦から勝ち進んだトレンディエンジェルが11代目王者に輝いた。

2015年12月16日

2015年12月13日

2015年12月11日

2015年12月10日

2015年12月9日

2015年12月7日

2015年12月6日