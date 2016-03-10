診療報酬詐欺でタレント女医逮捕

医師でタレントの脇坂英理子容疑者ら4人が、診療報酬150万円余りをだまし取ったとして、詐欺の疑いで逮捕された事件。

2017年2月23日

2016年8月11日

2016年7月12日

2016年6月25日

2016年6月23日

2016年5月11日

2016年3月23日

2016年3月18日

2016年3月13日

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2016年3月10日