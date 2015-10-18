2015年に結婚した芸能人

2015年に結婚・婚約を発表した芸能人をまとめて掲載しています。

2015年12月30日

2015年12月29日

2015年12月28日

2015年12月17日

2015年11月26日

2015年11月23日

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2015年10月20日

2015年10月18日