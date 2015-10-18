2015年に結婚した芸能人
2015年に結婚・婚約を発表した芸能人をまとめて掲載しています。
2015年12月30日
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日笠陽子がブログで結婚報告「けいおん！」秋山澪役などで知られる
15年を振り返るとともに「今年に入ってから入籍・結婚致しました」と報告
オリコンニュース
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元「メロン記念日」メンバーの斉藤瞳が再婚 ブログで報告
相手は高校の同級生で、結婚指輪をした手の写真とともに喜びの言葉を綴った
スポニチアネックス
2015年12月29日
2015年12月28日
2015年12月17日
2015年11月26日
2015年11月23日
2015年11月22日
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寿里が小野麻亜矢との入籍を発表 舞台「テニスの王子様」で人気の俳優
「舞台を通して出会い、このときを迎えられたことが凄く嬉しい」と報告
デイリースポーツ
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吉澤ひとみがIT企業経営の男性との入籍を発表 9月に婚約を発表
IT企業経営の年上男性と婚約したことを9月に発表していた吉澤
スポニチアネックス
2015年11月14日
2015年11月13日
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中田有紀アナが結婚 「ASIAN KUNG-FU GENERATION」山田貴洋と
お相手はASIAN KUNG-FU GENERATIONのベース、ボーカルを担当する山田貴洋
スポニチアネックス
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落語家の三遊亭とむ 石原さとみに似た一般人女性と結婚
お相手は東京在住の会社員で、知人によると石原さとみに似た美人だという
日刊スポーツ