千原ジュニアの結婚
お笑いタレントの千原ジュニアが2015年9月28日、春から交際していた一般女性と結婚した。
2023年6月2日
2016年6月30日
2015年12月10日
2015年12月6日
2015年10月27日
2015年10月20日
2015年10月18日
2015年10月16日
2015年10月11日
2015年10月7日
2015年10月4日
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松本人志が千原ジュニアの婚姻届証人に 「嫁見たことないのに」とボヤく
最初は「俺嫁見たことない」「はんこも持ってないから」と固辞したという
スポニチアネックス
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千原ジュニア、「ケータイ大喜利」で視聴者に結婚イジられ大照れ
視聴者から「『好き』やって 言うてくれます カメラ目線」とリクエストも
スポニチアネックス
2015年10月3日
2015年9月30日
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アンガールズ田中卓志 千原ジュニア結婚に触れ、玉木宏にラブコール
福山雅治との「かぶり婚」に「アレは絶対ラッキー」とせん望
デイリースポーツ
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千原ジュニアの結婚相手に千原せいじが暴言「ブスだったら嫌」
会ったことのない相手について、「ブスだったら嫌」と言いたい放題のせいじ
スポニチアネックス
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千原ジュニア、新妻と「新婚さんいらっしゃい！」出演の可能性も？
14年にジュニアは桂文枝に「新婚さんいらっしゃい！」への出演を直談判
東スポWEB
2015年9月29日
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千原ジュニアの結婚相手めぐりたむらけんじ「ムチャ綺麗な奥さん」
「ムチャムチャきれいな奥さんらしいよ」とのこと
スポーツ報知
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千原ジュニアの結婚 国分太一が直前に感じた「異変」を明かす
24日に千原が「沖縄地方、雨やわ〜。どうしよう」などと話していたという
東スポWEB
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福山雅治と同日に結婚 千原ジュニアの反応は「えっ？ほんまかいな」
福山雅治と同日の結婚に「えっ？ほんまかいな」と驚いたという千原
スポニチアネックス