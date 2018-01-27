隅田美保はお笑いコンビ「アジアン」のツッコミ担当。1975年11月29日生まれ、兵庫県出身。
明るい髪色のロングヘア姿の最新ショットを公開
All About
「連絡は取ってないですね」「今が1番楽しいんやろうなと思って」と言及
スポニチアネックス
おしゃれな丸い眼鏡をかけて両手を頬に添えた姿を披露
スポーツ報知
7日までにInstagramを更新し、茶髪ボブの最新ショットを公開した
おしゃれな私服姿に上品なメイクを施し、ほほえんでいるオフショットを披露
17日までにInstagramを更新し、46歳現在の最新ショットを公開した
白い椅子に腰を掛け、顔の前で携帯電話を構えている姿を公開
ボブヘアで前髪をちょんまげ風に結んだ笑顔の写真をアップ
「久しぶりに稽古着以外のちゃんした洋服きた」（投稿ママ）と私服姿を掲載
「誕生日当日は美容院にいきサッパリ」と、ボブヘアでメイクをした姿を投稿
隅田美保の「ブスイジりが辛い」というのは口実に過ぎないだろうとキー局P
デイリー新潮
隅田美保がブスキャラを嫌がったため、オファーが減ったとお笑い関係者
東スポWEB
テレビでお酒での遅刻癖が原因だと話したが、他にも理由があるとのこと
日刊ゲンダイDIGITAL
イケメンの郵便配達の男性に「よしやすさんでいいですか」と言われたそう
2017年の末からテレビに本格復帰したアジアン・隅田美保について言及
オリコンニュース
休止の原因は今田耕司の「ブスいじり」にあったと説明した隅田