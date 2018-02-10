須藤凜々花
須藤 凜々花は、日本のアイドルであり、女性アイドルグループNMB48チームNのメンバーである。1996年11月23日生まれ。 東京都出身。
2019年1月30日
2019年1月23日
2019年1月22日
2019年1月21日
-
元NMB48須藤凜々花が1月末で芸能界引退 コメント全文
今後は哲学者を目指し、その第一歩として大学入試に向けて勉強に専念する
オリコンニュース
-
元NMB須藤凜々花が1月末で芸能界を電撃引退 現在は大学入試の勉強中
哲学者になる夢を叶えるため、現在は大学入試に向けた勉強に励んでいるそう
スポニチアネックス
2018年6月15日
-
元NMB48須藤凜々花が生放送で爆弾発言 加藤浩次「激ヤバ」
通称での暴露に、一瞬で誰だかを理解した加藤浩次は「激ヤバ」とコメント
Entame Plex
-
AKB48総選挙で結婚宣言、元NMB48須藤凜々花は「戦犯」だったのか
ファンの怒りを買うも、世間への話題性としては一人勝ちだったと識者は語る
オリコンニュース
2018年6月14日
2018年6月6日
2018年6月5日
2018年5月3日
2018年4月19日
-
須藤凜々花が4月に入籍した理由「大学受験で名字変わるとややこしい」
入籍日について、大学受験時に名字が違うと手続きが複雑になると説明した
デイリースポーツ
-
須藤凜々花が明かした衝撃の新婚生活 番組のゲスト陣が戸惑い
新婚生活について、家では水着やナース服などを着て生活していると告白
オリコンニュース
-
元NMB48の須藤凜々花が結婚 2017年の総選挙での宣言どおり
須藤は2017年の総選挙の開票イベントで「結婚します！」と宣言していた
日刊スポーツ