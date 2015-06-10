松井玲奈のSKE48卒業発表

SKE48の松井玲奈が、2015年8月いっぱいでグループから卒業することを発表した。

2015年8月31日

2015年8月30日

2015年8月22日

2015年6月14日

2015年6月13日

2015年6月12日

2015年6月11日

2015年6月10日