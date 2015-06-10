松井玲奈のSKE48卒業発表
SKE48の松井玲奈が、2015年8月いっぱいでグループから卒業することを発表した。
2015年8月31日
2015年8月30日
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SKE48松井玲奈 卒業公演で涙を封印も最後はこらえきれず
涙を笑顔で封印して楽しんでいたが、アンコール最後はこらえきれず
デイリースポーツ
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SKE48松井玲奈が驚き隠せず 卒業コンサートに乃木坂46が生中継で出演
4月まで約1年間兼任していた乃木坂46が生中継でサプライズ出演
デイリースポーツ
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SKE48松井珠理奈 卒業する松井玲奈への手紙を読みながら号泣
松井玲奈と同じ1期生の松井珠理奈は、送辞を読み上げながら号泣
東スポWEB
2015年8月22日
2015年6月14日
2015年6月13日
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生駒里奈 乃木坂46の新曲「太陽ノック」で7枚ぶりにセンター
新曲では「君の名は希望」以来、7枚ぶりに生駒里奈がセンターを務める
モデルプレス
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卒業発表の松井玲奈 ファンのやめないでコールに「ごめんね」
ファンから「やめないで」とコールが起こると、「ごめんなさい」と語る松井
日刊スポーツ
2015年6月12日
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松井玲奈、卒業すれば恋愛解禁も…「別にいいです。友達が欲しい」
卒業後は恋愛解禁になるが、「別にいいです。友達が欲しい」と玲奈
スポニチアネックス
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松井玲奈と松井珠理奈の不仲説の真相は？「仲がいいとは言えない」
珠理奈との間には接点がほとんどなく、仲がいいとは言えなかったそう
東スポWEB
2015年6月11日
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SKE48松井玲奈が卒業 グループ内での競争に限界を感じていた
松井珠理奈との順位争いを含めグループ内での競争に限界を感じていたと筆者
スポニチアネックス
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SKE48の松井玲奈が8月末で卒業 2年ほど前から「考えていた」
松井は、SKEとしてやり残したことがなく「やりきった」と話した
オリコンニュース