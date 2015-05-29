口永良部島の噴火
『口永良部島の噴火』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2015年10月21日
2015年6月23日
2015年6月10日
2015年6月8日
2015年6月1日
-
口永良部島の新岳 噴火が停止したと気象庁が発表
今後も規模の大きな噴火が発生する可能性があり、引き続き警戒を呼びかける
読売新聞オンライン
-
口永良部島の噴火 火砕流が時速115キロの猛スピードだったと判明
火砕流は平均時速115キロの猛スピードで山を流れ下ったことが分かった
読売新聞オンライン
2015年5月30日
2015年5月29日
-
口永良部島から避難してきた住民 噴火当時を告白
「音がして外に出たら噴煙が上がっていた」と番屋ヶ峰に避難している男性
日テレNEWS NNN
-
口永良部島で噴火 ケガをした住民1人を防災ヘリで輸送
海上保安庁によると、噴火でケガをした住民1人が防災ヘリで輸送中
日テレNEWS NNN
-
口永良部島で起きた爆発的噴火 「マグマ噴火」が起きたと専門家が解説
マグマが直接噴き出す「マグマ噴火」が起きたとの見方を示した
読売新聞オンライン
-
口永良部島の噴火に気象庁が厳重警戒呼びかけ 初のレベル5適用
噴火警戒レベルが、初めて居住地域の避難が必要なレベル4や5に上がった
日テレNEWS NNN
-
鹿児島県の口永良部島で噴火 火砕流が海岸線まで到達
噴煙が9000m以上まであがり、火砕流が海岸線まで到達したのが確認された
日テレNEWS NNN