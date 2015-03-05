駐韓米国大使切りつけ
リッパート駐韓米国大使が、ソウル市内で男に刃物で右頬などを切りつけられ、負傷した事件。
2015年4月1日
2015年3月13日
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朴槿恵大統領の支持率が急上昇 危機を感じた保守層が結束した結果か
韓国メディアは米韓同盟の危機を感じて国内の保守層が結束したと分析
J-CASTニュース
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駐韓米大使襲撃、動機を「アメリカを象徴する人物と考えた」と供述
大使を狙った理由について「アメリカを象徴する人物と考えた」などと供述
日テレNEWS NNN
2015年3月10日
2015年3月9日
2015年3月8日
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韓国人男性が愛犬家のリッパート駐韓米大使に犬肉を差し入れ
韓国人男性が7日、大使に犬肉を差し入れようとして断られたと分かった
Record China
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駐韓米大使襲撃事件 「米国人の反韓感情」を韓国人は懸念
韓国のメディアはアメリカ人の反韓感情が生まれる懸念があると報道
Record China
2015年3月7日
2015年3月6日
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リッパート駐韓米大使の「韓国愛」が話題に 息子に韓国名をつけていた
長男に「セジュン」という韓国式のミドルネームを付けていた
Record China
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米大使襲撃事件の容疑者が北朝鮮と関係? 本人は否定
容疑者の男は6日、単独の犯行だと主張し、北朝鮮との関わりを否定した
日テレNEWS NNN
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リッパート駐韓米国大使の体調が安定 韓国語でメッセージも
リッパート大使のコンディションはとても良いと明らかにした
中央日報
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駐韓米大使が襲撃され、北朝鮮「米国に対する相応しい懲罰」
北朝鮮メディアは「好戦狂の米国に対するふさわしい懲罰」と報じたという
Record China
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駐韓米大使を襲撃した犯人に殺人未遂容疑で令状を申請 韓国警察
首など傷の部位や深さを考慮し、殺人の未必的故意があると判断した
中央日報
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韓国で駐韓米大使を襲撃した男が謝罪 「これほど傷が深いとは」
容疑者の男が「これほど傷が深いとは」と、謝罪の言葉を述べているという
Record China