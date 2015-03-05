駐韓米国大使切りつけ

リッパート駐韓米国大使が、ソウル市内で男に刃物で右頬などを切りつけられ、負傷した事件。

2015年4月1日

2015年3月13日

2015年3月10日

2015年3月9日

2015年3月8日

2015年3月7日

2015年3月6日

2015年3月5日