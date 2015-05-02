Dr.倫太郎
『Dr.倫太郎』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2015年7月13日
2015年6月23日
2015年6月19日
2015年6月7日
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堺雅人ドラマが不振 日本テレビ内で「新たな救世主は杏」との声
昨年4月の「花咲舞が黙ってない」では、平均視聴率16％超えを記録
NEWSポストセブン
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木村拓哉「アイムホーム」の視聴率に佐藤健「天皇の料理番」が肉薄
「アイム」が平均視聴率が14％を切る一方、「料理番」は13％台後半に
日刊ゲンダイDIGITAL
2015年6月6日
2015年5月30日
2015年5月23日
2015年5月13日
2015年5月6日
2015年5月5日
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今期ドラマ初回放送の満足度ランキングが判明 「天皇の料理番」が1位
「天皇の料理番」が5段階評価で4.02のトップとなり、高満足度を証明した
スポニチアネックス
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「Dr.倫太郎」「アイムホーム」が数字振るわず…赤字危機で大慌て
第2話の視聴率がそれぞれ下がり、関係者が慌てていると筆者
東スポWEB
2015年5月4日
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2015年春の新ドラマで面白かった作品 1位「天皇の料理番」
1位は「天皇の料理番」で、以下「アイムホーム」、「Dr.倫太郎」との結果に
Nicheee!
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本当に面白い2015年春ドラマをガチ採点 1位は「恋愛時代」
1位は「恋愛時代」、以下「アイムホーム」、「64」、「天皇の料理番」の順
マイナビニュース