「イスラム国」の邦人人質事件
イスラム過激派組織「イスラム国」が湯川遥菜さんと後藤健二さんの2人を拘束し、殺害を警告する映像がYouTubeに投稿された事件。
2015年9月21日
2015年7月30日
2015年7月21日
2015年5月23日
2015年4月17日
2015年4月1日
2015年3月20日
2015年3月11日
2015年2月27日
2015年2月20日
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菅官房長官「イスラム国」によって殺害された日本人遺体の回収に言及
菅長官は「国家として何とか取り戻したいという気持ちは変わりない」とした
J-CASTニュース
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「イスラム国」の邦人人質事件 交渉に尽力していたヨルダン人
「日本人は兵士ではない。殺すな」とISを説得していたことが分かった
読売新聞オンライン
2015年2月19日
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「※AKB調べ」で情勢に配慮? ノボリの「血の惨劇」「殺戮」にボカシ
ボカシが施されたのは、石田安奈と岸野里香がキャッチコピーを書いたノボリ
トピックニュース
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「イスラム国」の邦人人質事件 関連画像を見た三重県の児童らが体調不良
パソコン室での授業中に、児童が後藤健二さんを検索して18人が画像を閲覧
読売新聞オンライン
2015年2月15日
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テロ対策としての「日本版CIA」 法令順守の日本では難しい?
日本系移民は海外に非常に少なく、情報を得ることは難しいという
東スポWEB
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アグネス・チャン、池上彰氏が後藤健二さんの生き様や信念を語る
「後藤さんは子供と仲良くなるのが天才的に上手」とアグネスは振り返った
女性自身