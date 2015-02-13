「イスラム国」の邦人人質事件

イスラム過激派組織「イスラム国」が湯川遥菜さんと後藤健二さんの2人を拘束し、殺害を警告する映像がYouTubeに投稿された事件。

2015年9月21日

2015年7月30日

2015年7月21日

2015年5月23日

2015年4月17日

2015年4月1日

2015年3月20日

2015年3月11日

2015年2月27日

2015年2月20日

2015年2月19日

2015年2月15日

2015年2月14日

2015年2月13日