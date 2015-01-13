スナック菓子に爪楊枝

スーパーでスナック菓子につまようじを混入したり、万引きをしたりするなどの悪質な動画が相次いでYouTubeに投稿された問題。

2022年11月23日

2015年2月7日

2015年1月22日

2015年1月20日

2015年1月19日

2015年1月18日

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2015年1月16日

2015年1月15日

2015年1月14日

2015年1月13日