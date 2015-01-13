スナック菓子に爪楊枝
スーパーでスナック菓子につまようじを混入したり、万引きをしたりするなどの悪質な動画が相次いでYouTubeに投稿された問題。
2022年11月23日
2015年2月7日
2015年1月22日
2015年1月20日
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マツコ・デラックス つまようじ少年の生い立ちや心理に意見
少年について「幸せな家庭で育ったっていう背景じゃない感じがする」と指摘
トピックニュース
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つまようじ少年の犯行 動機は自己承認欲求を抑えられなかったからか
ネットで犯行動画が称賛されず、逃走実況で注目を集めようとしたとの声も
東スポWEB
2015年1月19日
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つまようじ動画の少年の逃走資金は生活保護費 ネットで反発も
逃走資金となったのは、生活保護費の残金7万円あまりだった
J-CASTニュース
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つまようじ動画の少年 女子中学生が殺害された事件現場を訪ねる
16日には、2013年に中学女子が殺害された三重県の現場を訪れていたという
日テレNEWS NNN
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つまようじ動画の少年「報道で有名になり、うれしかった」
逮捕された少年が「報道で有名になり、うれしかった」と供述している
読売新聞オンライン
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尾木ママ つまようじ混入事件について「ネット社会の闇」を指摘
バーチャル空間に住む少年を生む闇を見せられた、と分析した
デイリースポーツ
2015年1月18日
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つまようじ混入で逮捕の少年 穴の空いた容器を店に持ち込み自作自演か
コンビニの防犯カメラに、少年が自ら商品を持ち込んだ様子が映っていた
日テレNEWS NNN
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つまようじ動画の少年 常識逸した逃亡生活とはどんなものだった?
14日未明に投稿した「逃亡宣言」以降、丸4日間その逃亡劇を報じ続けていた
J-CASTニュース
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つまようじ動画の少年 動機は「少年法を改正するため」
警察の調べに対し、「コンビニに入ったことは間違いない」と容疑を認めた
日テレNEWS NNN
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つまようじ混入動画 三鷹市の19歳少年を身柄確保
指名手配されていた19歳の少年の身柄が18日、滋賀県内で確保された
日テレNEWS NNN
2015年1月17日
2015年1月16日
2015年1月15日
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菓子につまようじをいれた動画を投稿する心理 自己顕示欲を満たすため?
殺人の目的や怨恨の可能性は低く、食品問題へのメッセージ性は皆無だという
東スポWEB
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菓子につまようじを突き刺す動画 三鷹市に住む19歳少年の犯行と断定
警視庁は、動画を投稿したのは三鷹市に住む19歳の少年と断定した
スポーツ報知