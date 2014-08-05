安室奈美恵の独立騒動
2014年8月に「週刊文春」で独立騒動が報じられた。2015年1月14日付でライジングプロ・ホールディングスとの専属契約を終了し、15日からエイベックス内のレーベル「ディメンション・ポイント」でマネジメント業務を行う。
2018年1月2日
2017年11月13日
2015年6月17日
2015年1月19日
2015年1月13日
2014年12月25日
2014年12月23日
2014年12月22日
2014年11月19日
2014年10月21日
2014年9月19日
2014年8月26日
-
安室奈美恵の独立騒動 業界の重鎮たち激怒で表立った活動ができない状況に追い込まれるとの噂
芸能界のルールを無視しており、業界の重鎮たちは揃って激怒
東スポWEB
-
安室奈美恵の独立騒動が急展開 強気の要求から一転して事務所に「謝罪」の手紙
事務所関係者によると、8月19日に安室から手紙が届いたという
女性自身
2014年8月21日
-
安室奈美恵と離れて寮生活をする息子に憶測、事務所独立騒動で家族との絆にも綻び?
4月に郊外の高校に入学した長男は、現在安室と離れ寮生活中とされる
NEWSポストセブン
-
安室奈美恵「事務所やめたい発言」に事務所社長の平哲夫も唖然…その真相とは
音楽プロモーターの男性と出会い、安室はワガママになっていったそう
NEWSポストセブン