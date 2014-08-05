安室奈美恵の独立騒動

2014年8月に「週刊文春」で独立騒動が報じられた。2015年1月14日付でライジングプロ・ホールディングスとの専属契約を終了し、15日からエイベックス内のレーベル「ディメンション・ポイント」でマネジメント業務を行う。