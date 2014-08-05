安室奈美恵の独立騒動

2014年8月に「週刊文春」で独立騒動が報じられた。2015年1月14日付でライジングプロ・ホールディングスとの専属契約を終了し、15日からエイベックス内のレーベル「ディメンション・ポイント」でマネジメント業務を行う。

2018年1月2日

2017年11月13日

2015年6月17日

2015年1月19日

2015年1月13日

2014年12月25日

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2014年11月19日

2014年10月21日

2014年9月19日

2014年8月26日

2014年8月21日

2014年8月6日

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