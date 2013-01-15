『井上あさひ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
落ち着いた口調でニュースを読み上げたが、Xでは一部から心配の声も
女性自身
詳細は不明だが、同局関係者によれば「結婚はしたのは間違いない」という
日刊スポーツ
入局後、まず地方支局でレポート力などの実力を磨くと制作会社スタッフ
NEWSポストセブン
新キャスターは有働由美子アナら8人の女性アナウンサーが務める
デイリースポーツ
台風18号の京都の現場レポートに登場した際には、Twitterトレンドにも浮上
オリコンニュース
9日、全国ニュースで京都から白いヘルメット姿で台風中継に登場した
「井上アナは決して能力が低くて異動になったわけではありません」と関係者
日刊ゲンダイDIGITAL
「これまでとはまた違う仕事の喜びを感じている…」と井上アナ
井上あさひアナの降板に、ネットでは「もう受信料払わない」といった声も
J-CASTニュース
1位は水ト麻美、以下、有働由美子、井上あさひと続いた
結婚していて1ヶ月以上性交渉のないセックスレスの人の割合は45％に
トピックニュース
テレ東・狩野恵里アナ、NHK・井上あさひアナ、フジ・山崎夕貴アナの3人
東スポWEB
圧倒的な人気を見せたのは、「新女王」の呼び声高いフジテレビの加藤綾子アナ