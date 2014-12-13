「ペヤング」の虫混入騒動
「ぺヤング ソースやきそば」に虫が混入していたとする画像がツイッターに投稿された問題。
2020年10月17日
2015年12月6日
2015年7月27日
2015年6月8日
2015年5月19日
2015年4月5日
2015年1月10日
2015年1月8日
2015年1月5日
2014年12月20日
2014年12月19日
2014年12月16日
2014年12月15日
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芸能界に広がる「ペヤング擁護」 無くなることのほうが大問題?
COWCOWの善しは「ペヤングが無くなることの方が大問題」と発言
J-CASTニュース
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ペヤングの異物混入騒動で広島県の「まるか食品」に激励のメッセージ
広島県にある全く関係のない「まるか食品株式会社」にも問い合わせが殺到
J-CASTニュース
2014年12月14日
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ペヤングの販売自粛でマツコ・デラックス出演のCMを惜しむ声
2013年10月から出演しており、同商品の人気を再燃させたと言われている
Techinsight
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COWCOW・善しがペヤング虫混入騒動についてツイートして炎上
「カップ焼きそば好きから言うたら虫如きで文句言わへんよー」と主張
ガジェット通信