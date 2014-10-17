奥大介さん死去
サッカー元日本代表選手・奥大介（おく・だいすけ）氏が10月17日、沖縄・宮古島で交通事故のため死去した。38歳だった。
2014年12月8日
2014年11月28日
2014年10月25日
2014年10月24日
2014年10月19日
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奥大介氏、逮捕後は娘たちの養育費と生活費払ってなかった?
13年に脅迫容疑で逮捕されてから、元妻と娘たちには会っていなかった
日刊ゲンダイDIGITAL
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カズ、奥大介さんの早過ぎる死に「残念です」
日本代表、横浜FCでも共にプレーして親交が深く「残念です」とコメント
スポニチアネックス
2014年10月18日
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奥大介さんの追悼する横断幕が日産スタジアムに飾られる「ありがとう」
奥さんは2002年から2006年まで横浜FMに在籍し、2年連続年間優勝などに貢献
ゲキサカ
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奥大介氏の事故死 常習的な危険運転に周囲も昔から懸念していた
関係者によると奥さんは昔から車好きで、運転が荒かったという
東スポWEB
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奥大介さんの元妻・佐伯日菜子が声明「本当に大変驚いています」
「子供たちのこともありますし、静かに見守って頂ければ」とコメント
デイリースポーツ
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奥大介さん死去 新生活の地・宮古島で夢見ていた料理店経営
8月下旬から高級リゾートホテルで調理補助のアルバイトとして働いていた
スポニチアネックス