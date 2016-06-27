PL学園（大阪）の硬式野球部が、暴力事件などの不祥事により2015年度から新入部員の募集を停止した。2016年夏の大会を最後に休部。
生徒数の減少が止まらず、2021年の入試競争倍率が0.09倍というコースも
NEWSポストセブン
清原氏は「いずれは高校野球の指導者に」という思いを抱いているようだ
11日のOB会の総会で、会長の桑田真澄氏が復部に向けた動きを報告した
スポニチアネックス
いまだ、高校野球ファンやOBから復活を望まれる硬式野球部
軟式野球部の選手で、本来は硬式野球部でやりたかった選手だという
Sportiva
OB会は活動再開を求めて昨秋に学校側と話し合ったが、進展はないという
スポーツ報知
硬式野球部は休部に追い込まれたが、軟式野球部はこの夏に全国大会に出場
「本当に（休部と）なると寂しい」「絶対チェックしていましたから」と説明
現在は、全国制覇7度を誇る秋田の名門・明桜高校野球部に携わっている
「大阪という激戦区の中に、PLの名前がないのは寂しい」とコメント
「復活はまずあり得ません」とノンフィクションライターの柳川悠二氏は指摘
日刊ゲンダイDIGITAL
甲子園で7度の全国制覇を誇り、これまで多くのプロ野球選手を生んだPL学園
信者数は現在公称90万人だが実質は数万人程度ではないだろうかと元教団教師
宮本氏の母校・PL学園の野球部は今夏限りで休部
OBや野球部の周辺では、桑田真澄氏の監督就任待望論が出ているという
試合会場のスタンドには、宮本慎也氏や吉村禎章氏などのOBたちが集結
BASEBALL KING
一時逆転するも、8回裏に東大阪大柏原に勝ち越しを許し、6−7で敗退
2015年にNPB2000本安打を達成し、外野手に転向し上達を続ける松井稼頭央
高校野球ドットコム
今夏を最後に休部するPL学園は、実質10人での戦いを強いられることが判明
デイリースポーツ
新グラウンドの建設計画が進まず、受け入れ体制が整っていないためだという