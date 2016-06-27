PL学園硬式野球部が休部

PL学園（大阪）の硬式野球部が、暴力事件などの不祥事により2015年度から新入部員の募集を停止した。2016年夏の大会を最後に休部。

2021年3月31日

2021年2月16日

2020年1月11日

2018年8月18日

2018年4月29日

2018年1月6日

2017年8月11日

2017年7月29日

2017年7月26日

2017年7月12日

2017年3月31日

2017年3月29日

2017年2月12日

2016年12月12日

2016年7月17日

2016年7月16日

2016年7月15日

2016年7月14日

2016年7月9日

2016年6月27日