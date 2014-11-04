森脇浩司
『森脇浩司』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2021年11月20日
2020年11月17日
2020年10月9日
2020年10月7日
2020年8月19日
2020年1月1日
2015年6月7日
2015年6月4日
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オリックスの森脇監督の休養 巨人の球団関係者は冷ややか
同監督はかつて巨人のコーチを務めていたが、1年で退団している
日刊ゲンダイDIGITAL
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オリックスは次期監督にイチローを検討か 野茂英雄氏の名前も
球団は大物OBらを中心に次期監督選びに動いており、本命はイチローだと筆者
東スポWEB
2015年6月3日
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たむらけんじが嫌悪感 オリックス見捨てたとの批判が止まず
一部ファンからオリックスを見捨てたと受け取られ、批判の声が寄せられた
日刊スポーツ
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オリックス森脇浩司監督の休養受け金子千尋や糸井嘉男が悔しさ滲ませる
最下位に沈むチームの責任を取り、自ら現場を去る決意を固めた
フルカウント
2015年6月2日
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オリックス不振で森脇浩司監督が休養「力不足により…」と無念
「力不足により十分な成績を残せなかった」と森脇監督は無念をにじませた
スポニチアネックス
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オリックスの森脇監督が成績不振を理由に休養へ 午後に会見
現在19勝34敗1分けのリーグ最下位で早くも自力優勝の可能性は消滅している
スポニチアネックス