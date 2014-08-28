坂井達弥
『坂井達弥』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年1月1日
2014年9月8日
2014年9月7日
2014年9月5日
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坂井のほろ苦い日本代表デビュー
34分、日本は代表デビューを飾った坂井達弥のミスから先制点を奪われた
livedoorスポーツ
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アギーレJAPAN 初戦ウルグアイに2失点完敗で黒星スタート
4-3-3の布陣で、前半34分で日本は守備のミスから先制点を許した
デイリースポーツ
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アギーレJ先発発表、本田が主将
主将を務める本田圭佑とともに、初代表からも坂井達弥と皆川佑介が入った
SOCCER KING
2014年8月29日
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4試合しか…坂井達弥を大抜擢したアギーレ氏の狙い
DF坂井達弥の招集は、左SBにレフティーを入れる狙いがあるのでは、と筆者
戸塚啓コラム
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サガン鳥栖・坂井達弥 今季わずか4試合出場でもアギーレ監督に選ばれた理由
「若く高身長、左利きのセンターバック」という条件の選手は坂井のみと筆者
Sports Watch
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アギーレジャパン選出のDF坂井達弥に「183センチの左利き」の希少性
今季出場わずか4試合の中、183センチの左利きという希少性が評価された
SOCCER KING
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皆川佑介や坂井達弥も…アギーレ監督の編成に「サプライズ過ぎる!」
広島の皆川佑介、鳥栖の坂井達弥ら初選出の5人を含むサプライズ満載の編成
スポニチアネックス