シリアで湯川遥菜さん拘束
シリア北部で千葉市の湯川遥菜（ゆかわ・はるな）さんとみられる日本人男性がイスラム過激派組織に拘束された事件。
2014年8月25日
2014年8月24日
2014年8月23日
2014年8月22日
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イスラム国 資金恐ろしい程豊富
「洗練され、資金も恐ろしいほど豊富だ」とコメント
日テレNEWS NNN
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シリアで「イスラム国」に拘束された湯川遥菜さんらしき男性を「治療した」との情報
男性と接触した地元住民は、邦人男性を「治療した」と話しているという
日テレNEWS NNN
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シリアで「イスラム国」に拘束された湯川遥菜さん 父親が語る「改名」「女性化」のナゾ
昨年久しぶりに再会すると、湯川さんは女性化しており名前も改名されていた
東スポWEB
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「イスラム国」に拘束された様子
拘束された人々は床の上に直接寝かされ、ずっと座っていたという
日テレNEWS NNN
2014年8月21日
2014年8月20日
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シリアで身柄を拘束された湯川遥菜さんが所持していた「田母神写真」と「銃」の謎
湯川さんは銃を所持していた事からスパイ容疑をかけられたとみられる
東スポWEB
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邦人拘束 現地の警告何度も無視?
激戦地に入らぬよう湯川さんは警告を受けていたが、無視したとされる
日テレNEWS NNN
2014年8月19日
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シリアで邦人が拘束された事件 反体制派「イスラム戦線」が解放交渉
反体制派組織が19日、イスラム国との解放交渉を継続していることを明かした
読売新聞オンライン
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軍事評論家の田母神俊雄氏、シリアで拘束された男性と撮った写真に言及
田母神俊雄氏がTwitterで、男性との関係を否定している
トピックニュース
2014年8月18日
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日本人男性を拘束したとみられる「イスラム国」とはどんな組織か
勢力を強めたことなどから、6月に「独立国家」を主張している組織
日テレNEWS NNN
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シリアで拘束されたとみられる日本人男性がイスラム国への忠誠を誓わされている動画も
YouTubeには日本人とされる男性が尋問を受ける様子が投稿されている
日テレNEWS NNN
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内戦が続くシリアでイスラム過激派組織が日本人を拘束か YouTubeに尋問動画
YouTubeには日本人とされる男性が尋問を受ける様子が投稿された
日テレNEWS NNN
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自由シリア軍に同行する日本人カメラマンが拘束されたか 誘拐の可能性
大使館は16日、現地対策本部を設置し、事実確認を急いでいる
読売新聞オンライン