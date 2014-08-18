シリアで湯川遥菜さん拘束

シリア北部で千葉市の湯川遥菜（ゆかわ・はるな）さんとみられる日本人男性がイスラム過激派組織に拘束された事件。

2014年8月25日

2014年8月24日

2014年8月23日

2014年8月22日

2014年8月21日

2014年8月20日

2014年8月19日

2014年8月18日