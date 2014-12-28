朝日新聞デジタルで、慰安婦問題について「済州島で慰安婦を強制連行したとする証言は虚偽だと判断し、記事を取り消します」と、これまでの報道の一部を誤報だと認める記事を発表した。
このほど韓国で表彰され賞金約100万円を受け取ったが、周囲には憤る人も
デイリー新潮
慰安婦像問題が理由で、朝日新聞は「原点に立ち返り再考を」との社説を掲載
東スポWEB
28日の会見で、訴訟などに批判的なメディアには戦闘モードだった
J-CASTニュース
訂正記事を発信したというが、「メタタグ」を使い検索不可能な状態に
問題を隠蔽するため、同社が記事の検索を困難にしていた可能性があるそう
日本と韓国の社会や価値観、歴史の違いを直視していないという
NEWSポストセブン
慰安婦の意見を無視し問題を「不可逆的」に扱わないとした点が問題と元記者
長男は「できることなら世界中の慰安婦像をクレーン車で撤去したい」と話す
会見で植村氏は、バッシングはリベラルな報道に対する不当な攻撃と主張
社説は慰安婦問題が政治的な立場を超えて両国が対処すべき人権問題だと指摘
トピックニュース
対朝日新聞だけではなく、「いい加減」と外国記者に対する批判も相次いだ
池上氏はコラムで、同紙の従軍慰安婦報道の訂正遅れについて批判していた
読売新聞オンライン
内容は現場記者を「萎縮」させる愚策ばかりで、紙面がつまらなくなると筆者
日刊ゲンダイDIGITAL
1位は「朝日新聞、『誤報』謝罪」で得票数2000票以上という結果に
「信頼関係が失われた」と判断し、「続けることはできない」と申し入れた
会見のほとんどは、事前配布の文書をかいつまんで読んだだけの内容だった