朝日新聞の慰安婦問題

朝日新聞デジタルで、慰安婦問題について「済州島で慰安婦を強制連行したとする証言は虚偽だと判断し、記事を取り消します」と、これまでの報道の一部を誤報だと認める記事を発表した。

2019年12月23日

2018年11月5日

2018年9月28日

2018年9月14日

2018年8月27日

2018年3月28日

2018年1月18日

2016年9月5日

2016年5月18日

2015年12月27日

2015年2月23日

2015年1月30日

2015年1月7日

2014年12月31日

2014年12月30日

2014年12月28日