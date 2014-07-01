スアレスの噛み付き騒動
サッカーW杯ブラジル大会で、ウルグアイ代表FWのルイス・スアレスが、イタリアDFへ噛み付くような仕草をみせた。
2016年3月5日
2015年3月12日
2015年2月27日
2015年2月12日
2014年10月25日
2014年8月20日
2014年8月14日
2014年7月26日
2014年7月17日
2014年7月12日
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権利を侵害…スアレス側が提訴へ
選手として働く権利を侵害されているとして、スポーツ仲裁裁判所に提訴する
SOCCER KING
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バルサ「かみつき」スアレス獲得
W杯での噛み付き行為による処分で、試合出場は10月下旬からに
日テレNEWS NNN
2014年7月11日
2014年7月10日
2014年7月5日
2014年7月3日
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FIFA会長、スアレスの謝罪を称賛
FIFAのブラッター会長が、スアレスの謝罪を称賛した
SOCCER KING
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噛みつきスアレス、医師語る障害
噛み癖について、成長過程での発達的な障害があった可能性が疑われると医師
Sports Watch
2014年7月2日
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噛み付き事件 写真を加工してた?
ウルグアイのサッカー連盟は、イタリア側の主張に猛反発
ギズモード・ジャパン
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スアレス騒動でマラドーナ氏批判
同選手の処分について、ペレ氏やベッケンバウアー氏は妥当だと支持
SOCCER KING