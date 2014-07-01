スアレスの噛み付き騒動

サッカーW杯ブラジル大会で、ウルグアイ代表FWのルイス・スアレスが、イタリアDFへ噛み付くような仕草をみせた。

2016年3月5日

2015年3月12日

2015年2月27日

2015年2月12日

2014年10月25日

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