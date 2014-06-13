西村主審のPK判定が物議
『西村主審のPK判定が物議』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2014年10月12日
2014年8月22日
2014年7月8日
2014年6月21日
2014年6月19日
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海外TV番組 西村主審を笑い者に
西村主審に扮した道化役が走り回るのを、ゲストの美女が見て爆笑する内容
Record China
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西村主審、次戦は「降格」か
海外メディアは開幕戦栄誉の主審から、明らかな降格と見ている
東スポWEB
2014年6月16日
2014年6月15日
2014年6月14日
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「西村判定」追い風にする大久保
ザックJの大久保嘉人は判定を受け、攻撃陣は積極的にいく好機だと指摘
デイリースポーツ
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西村主審のジャッジますます波紋
ネットでは、西村氏にブラジル代表ユニホームを着せたコラ画像が出回る
デイリースポーツ
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海外番組、西村主審をまねて揶揄
アルゼンチンの人気番組では、西村氏のものまね芸人が登場
東スポWEB
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オシム氏、西村氏に「いい経験」
オシム氏は「いい経験になったことだろう」と西村氏に語った
スポニチアネックス
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西村主審はW杯でいくらもらえる?
1カ月間行われるW杯1試合の日当は、日本円にして約2万5500円
日刊ゲンダイDIGITAL
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西村氏の判定巡りインテルで対立
インテルの中で、チームメイト同士が意見をぶつけあっている
Gazzetta.it.
2014年6月13日
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西村主審、かつて「死ね」発言も
かつてJ1の試合で、判定に異議を唱えた選手に「死ね」と言ったという
日刊SPA!
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宇多田ヒカルが西村主審に謝罪「失礼な冗談を書いてしまった」
周りのファンの騒ぎを鵜呑みにし、失礼な投稿をしてしまったと謝罪
デイリースポーツ
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批判が高まる西村主審の英語力
FIFAの動画で英語で話している西村氏だが、お世辞にも流暢とは言えない
Sports Watch
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フィフィが宇多田ヒカルのTwitter投稿に苦言「その発言は逆に失礼だ」
クロアチアの人々への日本を嫌いにならないでとの呼びかけを、失礼だと指摘
日刊スポーツ
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西村主審のPK判定、アルゼンチンでも物議「あなたはブラジル人なの？」
ブラジルにPKが与えられたシーンがアルゼンチン国内で痛烈批判されている
SOCCER KING