中国とベトナムの艦船衝突

中国が石油掘削を始めた南シナ海の海域で5月7日、掘削を阻止するために派遣されたベトナム艦船に中国艦船が衝突、放水した。この事件をきっかけに、ベトナム国内で反中感情が高まりをみせている。

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