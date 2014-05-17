中国とベトナムの艦船衝突

中国が石油掘削を始めた南シナ海の海域で5月7日、掘削を阻止するために派遣されたベトナム艦船に中国艦船が衝突、放水した。この事件をきっかけに、ベトナム国内で反中感情が高まりをみせている。