中国とベトナムの艦船衝突
中国が石油掘削を始めた南シナ海の海域で5月7日、掘削を阻止するために派遣されたベトナム艦船に中国艦船が衝突、放水した。この事件をきっかけに、ベトナム国内で反中感情が高まりをみせている。
2019年3月14日
2014年6月22日
2014年6月17日
2014年6月14日
2014年6月13日
2014年6月3日
2014年6月2日
2014年6月1日
-
中国「もめ事起こしたことない」
ヘーゲル氏は、中国の南シナ海での石油掘削を非難
読売新聞オンライン
-
3カ国にケンカを売る中国の狙い
豪の専門家は、中国の狙いは米国の権威を弱めることにあると指摘
Record China
2014年5月28日
2014年5月27日
-
首相「ベトナムに船供与したい」
安倍首相は、ベトナムに巡視船供与を検討する意向を明らかにした
読売新聞オンライン
-
中国報道官「越が歴史を歪曲」
23日、ベトナム外務省が西沙諸島が自国領であると表明したことを受けて
Record China
-
ベトナム船沈没 中国で報道規制?
中国の主要メディアは同事件を伝えておらず、関連記事を削除したケースも
サーチナ