東森美和「地震」発言で炎上
5月5日の早朝に関東地方で地震が発生した際、NHKの中継に女性が映りこみ「地震なんかないよ」と叫び話題に。その後、女性がタレントの東森美和(22)であることが判明し、騒動になっている。
2015年5月5日
2015年1月31日
2014年11月16日
2014年10月2日
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東森美和がグラビアDVD「自信なんかないよ」を発売…売名ふたたび?
グラビアDVD「自信なんかないよ」という作品を23日に発売するという
ガジェット通信
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NHK地震中継で炎上した東森美和がDVD発売「揺れる想い〜自信なんかないよ〜」
中継で「地震なんてないよ」と叫んだ東森美和が、ブログでDVD発売を告知
トピックニュース
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2014年5月10日
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地震中継のモデル、ブログで陳謝
「なんらかの形できちんと皆様にご説明をさせて頂こうと思っております」と綴った
J-CASTニュース
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NHK地震中継の女性 Twitter再開
「お騒がせ致しまして申し訳ございません」と書かれたブログのリンクが貼られている
ガジェット通信