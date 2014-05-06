東森美和「地震」発言で炎上

5月5日の早朝に関東地方で地震が発生した際、NHKの中継に女性が映りこみ「地震なんかないよ」と叫び話題に。その後、女性がタレントの東森美和(22)であることが判明し、騒動になっている。