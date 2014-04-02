田中将大メジャー初登板
今季からヤンキースに加入した田中将大投手が日本時間4月5日朝、敵地トロントでのブルージェイズ戦で先発としてデビューする。
2018年10月24日
2014年4月6日
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ヤ軍で高まるマー君への信頼感
次期キャプテン候補にも挙げられるガードナーは、田中を絶賛
フルカウント
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マー君MLBデビュー NYでの反応は
地元NYのスポーツバーでは、第1球を投げた時「Go、Tanaka!」の掛け声が飛んだ
日刊SPA!
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ヤ軍OBの名投手もマー君を称賛
ヤ軍OBでサイ・ヤング賞投手のデビッド・コーン氏が、Twitterで田中に言及
フルカウント
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野村克也氏「マー君、神の子か」
同日のテレビ番組が、恩師の野村克也氏が観戦する様子を放送
Sports Watch
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ヤ軍監督がマー君の修正力を称賛
最初は荒れていたとしながらも、その後修正した能力を褒め称えた
スポニチアネックス
2014年4月5日
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里田まいが「激動の日々」つづる
現地で観戦した妻・里田まいは、ブログで夫の初勝利を喜び、応援に感謝した
スポニチアネックス
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イチロー 田中に「すごいよね」
イチローは、落ち着いた投球を見せた田中のメンタルを絶賛
デイリースポーツ
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敵監督がマー君を絶賛「本物」
同監督は、田中を「間違いなく本物だと思う」と言って褒め称えた
スポニチアネックス
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マー君初勝利、星野監督も祝福
楽天の星野監督は「初登板で勝ちがついたのは大きい」と語った
スポニチアネックス
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マー君、ソロ本塁打被弾も初勝利
田中は7回6安打3失点、無四球8奪三振でメジャーデビュー戦を白星で飾った
スポニチアネックス
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マー君きょう初登板 最速100勝へ
白星ならば登板176試合での日米通算100勝で、ダルビッシュを超え最速到達に
スポニチアネックス