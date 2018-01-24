おじゃMAP!!
『おじゃMAP!!』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2024年12月28日
2024年12月25日
2018年6月15日
2018年3月29日
2018年3月28日
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香取慎吾がおじゃMAP最終回で涙 サプライズ結婚式のVTRに感動
番組では、2人がサプライズ結婚式をしてきた人々からのメッセージVTRを放送
モデルプレス
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香取慎吾のプライベート旅行 ホテル1泊40万円、朝食6千円
ベネチア6回目という香取は、1泊約40万円のホテルを愛用していると紹介
デイリースポーツ
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香取慎吾が山崎弘也に携帯番号「整理がつかないな」と驚き
香取がさりげなく自身の携帯電話番号を山崎に教える一幕があった
デイリースポーツ
2018年3月8日
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「おじゃMAP！！」最終回前の放送で流れた告知が反響を呼ぶ
28日の最終回を残すだけになったが「ご依頼 募集！」と題した告知を放送
E-TALENTBANK
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「おじゃMAP!!」が石川県内のテレビで5分間中断 戸惑いの声
Jタウンネット
2018年2月28日
2018年1月31日
2018年1月26日
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香取慎吾の地上波レギュラーが3月で消滅 悲痛な声が殺到
香取慎吾の地上波唯一のレギュラー番組終了に、悲痛な声が殺到しているそう
女性自身
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終了が発表された「おじゃMAP！！」 フジ幹部「視聴率的に厳しい」
約6年続いた番組の終了理由について「視聴率的に厳しい」とコメント
スポニチアネックス