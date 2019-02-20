政治家の離党・除名
『政治家の離党・除名』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2023年3月18日
2023年3月15日
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「ガーシー君を除名する」本会議で可決 最終弁明で「最後っ屁」はなし
本会議では同党の浜田聡氏がガーシー氏に代わって弁明討論に立った
東スポWEB
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除名処分のガーシー氏に「気が小さい」とツッコミも 再出馬はあるのか
陳謝をドタキャンし、ある国会議員は「意外と気が小さい」とツッコミ
東スポWEB
2023年3月14日
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ガーシー氏の除名処分に飛び交う賛否 SNSではトレンド入りも
決定を受けてSNSではトレンド入りし、賛否両論が飛び交っている
スポーツ報知
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ガーシー氏、弁明文で注文「当選してからごちゃごちゃ言うのは後出し」
一人称が「オレ」になったガーシー氏の弁明を同党議員が代読
よろず~ニュース
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除名処分となったガーシー氏、弁明書で「最初から野党はいらない」
政治家女子48党議員は、除名されても再度立候補して信任を仰ぐ考えだと弁明
東スポWEB
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ガーシー議員に「除名」処分 参院懲罰委が全会一致で決定
参院懲罰委員会は14日、「除名」とすることを全会一致で決定
FNNプライムオンライン