三重・中学生死体遺棄事件
2013年8月29日、三重・朝日町の空き地で少女の遺体が見つかった事件。遺体は、25日から行方がわからなくなっていた四日市市の中3女子であることが確認された。
2014年6月26日
2014年4月18日
2014年3月8日
2014年3月6日
2014年3月5日
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三重中3殺害 背後から突然襲撃か
少年が、女子を背後から突然襲った可能性が高いとわかった
読売新聞オンライン
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中3殺害 「卒業後」に逮捕の意図
疑問視されているのが、逮捕日が卒業式の翌日だったことだ
東スポWEB
2014年3月4日
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三重中3殺害 県警が見せた執念
事件発生から半年経っていたが、県警は犯人逮捕に執念を見せていたという
日刊ゲンダイDIGITAL
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三重中3殺害 少年の証言に不審点
事件後の聞き込みで、少年からも話を聞いていたという
日テレNEWS NNN
2014年3月3日
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中3殺害 本当に金目当てだった?
犯行の動機について、「金目当て」だったと供述しているが、奪った額は6000円ほど
J-CASTニュース
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中3殺害 少年がウソ「家にいた」
事件後に聞き込みをしていた捜査員が、現場近くの少年の自宅を訪ねたとき
読売新聞オンライン
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中3殺害、当初は「知らない」
男子生徒は2日朝に任意の聴取を受けた当初、「知らない」と供述していたそう
日テレNEWS NNN
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中3殺害 防犯カメラに少年の姿
逮捕された男子生徒が、事件直前に現場近くの防犯カメラに映っていたそう
日テレNEWS NNN
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中3女子殺害 事件後も普通に登校
男子生徒について、元同級生は「面白くていい子、驚いている」と話した
読売新聞オンライン
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中3女子殺害の少年「金目当て」
男子生徒は犯行を認め、「お金目当てだった」と供述している
読売新聞オンライン