三重・中学生死体遺棄事件

2013年8月29日、三重・朝日町の空き地で少女の遺体が見つかった事件。遺体は、25日から行方がわからなくなっていた四日市市の中3女子であることが確認された。

2014年6月26日

2014年4月18日

2014年3月8日

2014年3月6日

2014年3月5日

2014年3月4日

2014年3月3日

2014年3月2日