『アンドリュー･ジョーンズ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
フルカウント
センター後方への大飛球を、ジョーンズ氏はフェンスに激突しながらキャッチ
スケジュールのことを「念頭に置いて調整をしていってほしい」と助言
元楽天であり、ブレーブスなどで活躍したアンドリュー・ジョーンズ氏が選出
THE ANSWER
コーチングスタッフに、元楽天のジョーンズ氏が名を連ねた
ジョーンズは1月30日に引退を示唆し、「近いうちにそうするだろう」と告白
スポニチアネックス
オリックスを退団したペーニャは楽天が興味を示している
BASEBALL KING
ロッテはデスパイネと残留交渉中だが、交渉が不調に終わる事態も想定
スポーツ報知
ジョーンズが放った飛球は、フェンス直撃かと思われたが、判定は二塁打
デイリースポーツ
6回に左中間に放った大飛球が、客席のファンに当たってグランドに落ちた
日刊スポーツ
全員が好調だと一気に悪くなるため、AJにはシーズン終盤で集中してもらいたいと主張
東スポWEB
日本のキャンプでの生活は、驚きの連続だった
Sportiva
28日の開幕戦は4打数1安打であった
日刊ゲンダイDIGITAL
バレンティンはかつて、マリナーズでイチローと3シーズンともにプレーした
今年加入のユーキリスは、獲得を決めた翌日には本人のアポを取り付けたそう