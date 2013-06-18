『鈴木浩介』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
テレ朝POST
鈴木が「西田さん、涙の女王、面白いですよ」と、韓国ドラマについて会話
日刊スポーツ
Smart FLASH
「劇場版ドクターX」として12月6日に公開される
スポーツ報知
「私達を親にしてくれた小さな命を、大切に大切に育てていきたい」と報告
日本一「チクショウ」というセリフを叫ぶのがうまい役者だと絶賛
E-TALENTBANK
「銭湯行ってから美味しいお酒でも飲みませんか？」という調子で誘ったそう
トピックニュース
双方の仕事が落ち着いたタイミングで、この時期を選んだという
西田敏行などの豪華キャストが集結し、大盛り上がりだったという
週刊女性PRIME
お酒が入って、男性を押さえつけて強引にキスすることもあるという
日刊ゲンダイDIGITAL
東山主演のドラマでの共演がきっかけで出会い、結婚した鈴木浩介と大塚
鈴木は藤谷美紀と同棲していたが別れ、蒼井優と交際した過去があるという
鈴木は「温かく笑顔溢れるチーム作りに邁進していく所存です」とコメント
スポニチアネックス
過去に俳優の鈴木浩介と破局した蒼井は、マスコミから批判されトラウマとなったという
NEWSポストセブン
2人は年明けに共演する舞台の予定が入っているという
女性自身
蒼井からの「好きな人ができたから」という一方的なメールで別れを告げられた