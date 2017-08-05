AKB総選挙
『AKB総選挙』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2025年2月23日
2019年9月25日
2019年3月18日
2019年3月15日
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AKB総選挙の休止 メリットがなくなり今後も開催はなしか
AKB本体の影響力が薄れ、個々のタレント性も埋没していると評論家は指摘
日刊ゲンダイDIGITAL
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宮根誠司がAKB総選挙なしに本音「私、徳光さん、落胆の色は隠せません」
中継の司会を担当してきた宮根誠司は、15日の番組で「残念です」と吐露
デイリースポーツ
2019年3月13日
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2019年はAKB48選抜総選挙を実施せず 指原莉乃「複雑です」
3連覇を含む4度、女王の座に就いた指原莉乃が自身のTwitter上でコメント
オリコンニュース
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恒例イベント「AKB48選抜総選挙」2019年は開催しないことを発表
各グループの公式サイトで13日、2019年は開催されないことが発表された
スポーツ報知
2018年7月31日
2018年7月28日
2018年7月1日
2018年6月17日
2018年6月16日
2018年6月9日
2018年4月23日
2018年3月27日
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JKT48がAKB48選抜総選挙への参加を辞退 断食月明けの祭日と重なる
インドネシアの宗教上の祭日とかぶっていることから参加を見送るという
オリコンニュース
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「今年は出馬しません」指原莉乃がAKB48の選抜総選挙への立候補を辞退
総選挙が始まって以来、初めて客観的に総選挙を見ることができるとコメント
スポーツ報知