『表現規制』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
ダイヤモンド・オンライン
女性が「暴力的な行為をされて喜びを得る」と誤解しかねないと説明
プレジデントオンライン
自民党の山田太郎氏はXで、ゾーニングから表現規制に発展することを警戒
東スポWEB
「ロリ」は「ひよこババア」、「調教」は「しつけ」などの表現に
ABEMA TIMES
アニメ「鬼滅の刃」で女性の胸が強調されていることを夫が疑問視したという
日刊ゲンダイDIGITAL
利用者によると、一部の掲示板で「天皇」「安倍」が書き込めなくなったそう
週刊女性PRIME
フェミニストは「萌えキャラに一枚羽織らせる」ことを擁護する立場で主張
文春オンライン
三浦瑠麗氏は同日、言論統制につながることには反対するとSNSで綴った
デイリースポーツ
Engadget 日本版
米法学者で国連の特別報告者は、日本の報道の自由に懸念が残ると廃止を勧告
現代ビジネス
報告書内で特別報告者は、「独立性に懸念が残る」と批判
日テレNEWS NNN
これに一般ユーザーが「誰も傷つけない表現」はできるなどと反論し、議論に
J-CASTニュース
20代の女性コスプレイヤーは「原作キャラに忠実でありたい」と話す
オリコンニュース
東方神起の歌詞にある単語は青少年保護委員会からR-18判定を受けたという
サーチコリアニュース
「ソードアート・オンライン」なども、学校図書館では問題作扱いだという
弁護士ドットコム