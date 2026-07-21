3歳からどこへ行くにも“下駄”を貫く…気づけばリレーでアンカーを任されるまでに「自身を貫く我が子かっこいい」
3歳の頃からどこへ行くにも下駄を履き続け、すり減るほど愛用している様子を伝える写真がThreadsで話題を呼んでいる。rnknnmさん（@rintan_2020）が「3歳から履き続けている、ゲタ。どこ行くにも下駄。」というコメントとともに投稿したところ、4900件のいいねが集まった。あえて下駄を履き続けるお子様のこだわりや、周囲の反応について、投稿主のrnknnmさんに話を聞いた。
【全身写真】リアル『じゃりン子チエ』じゃね？ どんなスタイルでも下駄を合わせる独自センスがかっこいい
――3歳の頃に初めて下駄を履くことになったきっかけや、お子様がそこまで下駄の魅力にハマった理由について詳しく教えてください。
「鬼太郎にどハマりしたことがきっかけです」
――「どこへ行くにも下駄」とのことですが、これまでに下駄でお出かけをして周囲の人から声をかけられたエピソードや、特に印象に残っている出来事をお聞かせください。
「表参道を下駄で歩いてると皆振り返ってました。特に海外の方は注目していました」
――毎日愛用されているようですが、走ったり遊んだりする際に痛がったり不便に感じたりすることはないのか、お子様の普段の様子について具体的に教えていただけますか。
「コケることもなく猛スピードで走ります。おかげで足が丈夫になったのか、1位か、アンカーを任されています」
――投稿を拝見すると、2月に下駄を新調されているようですが、この下駄に決めた！というこだわりポイントなどあればぜひ教えてください。
「黒がカッコよかったみたいでリアル『じゃりン子チエ』じゃねって話になりました」
――あえて下駄を履き続けるという独自のスタイルを貫くお子様の姿を見て、親御さんとしては日々どのような思いで見守っていらっしゃるのか率直なお気持ちをお聞かせください。
「周りに流されず自身を貫く我が子を見てかっこいいなと思います」
【全身写真】リアル『じゃりン子チエ』じゃね？ どんなスタイルでも下駄を合わせる独自センスがかっこいい
――3歳の頃に初めて下駄を履くことになったきっかけや、お子様がそこまで下駄の魅力にハマった理由について詳しく教えてください。
――「どこへ行くにも下駄」とのことですが、これまでに下駄でお出かけをして周囲の人から声をかけられたエピソードや、特に印象に残っている出来事をお聞かせください。
「表参道を下駄で歩いてると皆振り返ってました。特に海外の方は注目していました」
――毎日愛用されているようですが、走ったり遊んだりする際に痛がったり不便に感じたりすることはないのか、お子様の普段の様子について具体的に教えていただけますか。
「コケることもなく猛スピードで走ります。おかげで足が丈夫になったのか、1位か、アンカーを任されています」
――投稿を拝見すると、2月に下駄を新調されているようですが、この下駄に決めた！というこだわりポイントなどあればぜひ教えてください。
「黒がカッコよかったみたいでリアル『じゃりン子チエ』じゃねって話になりました」
――あえて下駄を履き続けるという独自のスタイルを貫くお子様の姿を見て、親御さんとしては日々どのような思いで見守っていらっしゃるのか率直なお気持ちをお聞かせください。
「周りに流されず自身を貫く我が子を見てかっこいいなと思います」