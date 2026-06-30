ウィンブルドン 大会期間：2026年6月29日～2026年7月13日 開催地：イギリス ロンドン コート：芝 結果：[ウ イビン] 1 - 3 [ノバク ジョコビッチ] 試合の詳細データはこちら≫ ウィンブルドン第1日がイギリス ロンドンで行われ、男子シングルス1回戦で、ウ イビンと第7シードのノバク ジョコビッチが対戦した。 第1セットはノバク ジョコビッチが6-4で先取。第2セットはウ イビンが7-5で奪い返し