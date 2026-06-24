ウィンブルドン 大会期間：2026年6月29日～2026年7月13日 開催地：イギリス ロンドン コート：芝 結果：[ヤン レナード ストルフ] 3 - 2 [セバスチャン バエス] 試合の詳細データはこちら≫ ウィンブルドン第1日がイギリス ロンドンで行われ、男子シングルス1回戦で、ヤン レナード ストルフとセバスチャン バエスが対戦した。 第1セットはヤン レナード ストルフが6-1で先取。第2セ