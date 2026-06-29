日本マクドナルドが6月25日、Instagramを更新。2026年ミラノ・コルティナオリンピックペア日本人初金メダリストの三浦璃来（24）とペアの木原龍一（33）が出演する新CMを公開した。 【画像】紀平梨花 、まっしろ美肌&雰囲気一変のキャミ姿 「また可愛くなった」「マジ天使」とファン悶絶 公開されたのは、三浦と木原が出演するビッグマック®の新CM。河川敷で待つ三浦の元に自転車を押して歩く木原が現れ、共にハ