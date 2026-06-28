開催：2026.6.28 会場：ギャランティードレート・フィールド 結果：[Wソックス] 2 - 1 [ロイヤルズ] MLBの試合が28日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとロイヤルズが対戦した。 Wソックスの先発投手はデービス・マーティン、対するロイヤルズの先発投手はマイケル・ワカで試合は開始した。 7回表、1番 カーター・ジェンセン 3球目を打