開催：2026.6.28

会場：ギャランティードレート・フィールド

結果：[Wソックス] 2 - 1 [ロイヤルズ]

MLBの試合が28日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとロイヤルズが対戦した。

Wソックスの先発投手はデービス・マーティン、対するロイヤルズの先発投手はマイケル・ワカで試合は開始した。

7回表、1番 カーター・ジェンセン 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 CWS 0-1 KC

7回裏、6番 ブレーデン・モンゴメリー 初球を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでWソックス得点 CWS 1-1 KC

9回裏、8番 ジェーコブ・ゴンザレス 6球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでWソックス得点 CWS 2-1 KC

試合は2対1でWソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はWソックスのグラント・テーラーで、ここまで3勝1敗2S。負け投手はロイヤルズのダニエル・リンチで、ここまで2勝2敗1S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-28 07:42:10 更新