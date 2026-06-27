2大会連続で日本代表を決勝トーナメントに導いた、森保一監督の評価が高まっている。サムライブルーを率いて8年となるが、大会後の動向はどうなるのか。元「ワールドサッカーグラフィック」の編集長であり、サッカージャーナリストの中山淳氏に聞いた。「森保監督の選択肢は、『日本代表監督続投』『代表監督退任』『海外のクラブで指揮』と、いまのところ3つあると思います。まず続投に関してですが、日本サッカー協会として