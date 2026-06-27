開催：2026.6.27 会場：ブッシュ・スタジアム 結果：[カージナルス] 0 - 4 [マーリンズ] MLBの試合が27日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとマーリンズが対戦した。 カージナルスの先発投手はマイケル・マグリビ、対するマーリンズの先発投手はマックス・マイヤーで試合は開始した。 8回表、9番 グレアム・ポーリー 3球目を打ってライトへのタイムリ