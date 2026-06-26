5月31日、アイドルグループ「嵐」が東京ドームでラストライブを開催し、約26年間の活動にピリオドを打った。現在、活動終了前に販売された限定グッズが配送されているが、それらが高額で転売され、波紋を呼んでいる。嵐は5月1日から6月15日まで、ファミクラストアのオンライン限定で、ぬいぐるみを販売した。「相葉雅紀さん、二宮和也さん、櫻井翔さん、大野智さんの4人のぬいぐるみです。松本潤さんは2022年のファンクラブ限