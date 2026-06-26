5月31日、アイドルグループ「嵐」が東京ドームでラストライブを開催し、約26年間の活動にピリオドを打った。現在、活動終了前に販売された限定グッズが配送されているが、それらが高額で転売され、波紋を呼んでいる。

嵐は5月1日から6月15日まで、ファミクラストアのオンライン限定で、ぬいぐるみを販売した。

「相葉雅紀さん、二宮和也さん、櫻井翔さん、大野智さんの4人のぬいぐるみです。松本潤さんは2022年のファンクラブ限定生配信で『個人的にアクスタは好きじゃない』と語っており、ファンの間では、松本さんの意向で1人だけぬいぐるみがなかったのではないかとささやかれています。

嵐が公式ぬいぐるみを出すのは初めてで、ぬいぐるみは過去に4人がライブで披露した、ソロ曲の衣装をまとっていました。お値段は各3500円で、6月下旬から、購入者の自宅に届いたという報告がSNSで見受けられます」（スポーツ紙記者）

長い歴史のなかで初めて発売された嵐のぬいぐるみは、最初で最後の “限定グッズ” とあって、喜ぶファンも多い。しかし、Xでは

《我が家に届くのは9月頃なんだが、転売ヤーまじ許さんからな》

《なぜフリマのような場所に即転売するような人達の元にはもう嵐ぬい届いてて私のはまだ出荷準備中なんですか?》

《嵐のぬい高額転売するためにみなさん購入したんですか 4体で3万とか馬鹿げてる》

など、ぬいぐるみの転売に憤慨する声が聞かれている。

「購入者に届き始めた直後から、ぬいぐるみがフリーマーケットサービスで1体5000〜6000円前後で出品されているのです。これまでも、嵐では、ライブで使われた銀テープや、ファンクラブ限定のフォトアルバムなどが高額転売されてきました。

今回のぬいぐるみは、活動終了から1カ月近く経って届いた品ですが、現在も嵐人気を利用しようとする人物がいるようです」（芸能担当記者）

実際、フリマサービスの「メルカリ」を確認したところ、1体だけでなく、4体あわせて2万9999円と3万円近くで出品され、《SOLD》と取引成立したものもあった。倍近い値段で転売されていることがうかがえる。

「嵐にとって初めて、しかもラストツアー中の販売とあって、ぬいぐるみを申し込むファンは多くいました。購入したタイミングによっては、夏ごろの配送になることを報告するファンもSNSで見受けられます。

今回、転売に出されたぬいぐるみの出品者のところには、早い段階で手元に届いたといえます。配送を待つファンからすれば、転売目的で購入した人のもとに早く届けられているのですから、不満に思うのも無理はありません」（同前）

近年、アーティストのライブグッズが転売されるケースは後を絶たない。嵐のラストライブにも、転売ヤーが横行してしまったようだ。