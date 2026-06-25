下関市の前田市長は25日の市議会一般質問で、「食のまち・下関」をコンセプトにまちづくりを進めていく考えを示しました。（下関市前田晋太郎市長）「私たちの下関市は、フグ、クジラ、野菜、お米も、素晴らしい食材の宝庫。」「宝庫であるこのまちがこれから、苦しい人口減少と戦っていくために」「食というのは、実はありふれているかもしれないけれど、大きなテーマになるのではないか」下関市の前田晋太郎市長は25日の