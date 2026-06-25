SNSをめぐるトラブル防止など、小学生がインターネットの安全な利用方法を学ぶ出張授業が大分県別府市で開かれました。 【写真を見る】小学生がネットの安全な利用方法を学ぶSNSをめぐるトラブル多発で出張授業大分 この出前授業は、児童にインターネットの知識を深めてもらおうと、別府市の上人小学校が開催しました。 授業には5年生およそ40人と保護者が参加し、NTTドコモのグループ会社の担当者が最近