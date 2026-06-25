6月25日朝、タレントのやす子がXを更新。《東京まで揺れました余震に気をつけましょう余震は今起きた地震より小さいわけではありません!大きな可能性もあります》と、注意を呼びかけた。この日、朝7時30分に岩手県沖を震源とするマグニチュード6.9の地震が発生し、青森県階上（はしかみ）町で震度6強、東京でも震度2が観測された。やす子は続けて《家が歪んでたりヒビが入ってたりドアが閉まらなくなってたら外に出